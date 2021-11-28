'Yüzde 60 aşılanmaya ulaşırsak bağışıklık sağlanır' demişti! Şimdi 'kısıtlama' çağrısı yaptı
"Yüzde 60 aşılanma oranına ulaşılırsa toplum bağışıklığı sağlanır." diyen ve aşılanma oranı yükseldikçe, kendi tahminini de arttırıp, önce yüzde 70'e, sonra yüzde 80'e çıkartan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşılanma oranı yüzde 81,5'a ulaşınca, bu sefer de "kısıtlama" çağrısı yaptı.
Yeniakit.com.tr
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Omicron" olarak adlandırılan yeni Covid-19 varyantı hakkında açıklamada bulundu. Prof. Ceyhan, "Omicron varyantı tahminlerden hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar bütün ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilmeli." dedi.
Koronavirüsle mücadele sürecinde, yaptığı çelişkili açıklamalarla vatandaşlarda kafa karışıklığına sebep olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Güney Afrika'da tespit edildiğinde "Nu" varyantı denilen fakat Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Omicron" olarak adlandırılan Covid-19'un yeni varyantı sonrasında açıklamada bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mehmet Ceyhan, "kısıtlama" propogandasına başladı:
"Omicron varyantı tahminlerden hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar bütün ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilmeli ve yurt içinde virüsün yayılmasını önleyecek ve aşılama oranlarını artıracak önlemler artırılmalı."
Omicron, şimdiye kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka ve Avusturalya’da tespit edilen virüs son olarak da Hollanda’da görüldü.