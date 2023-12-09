‘Yüzde 50’lik alım yaptım’ İslam Memiş neye yatırım yaptığını açıkladı

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, şahsi Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

‘Yüzde 50’lik alım yaptım’

Yatırımını borsaya yaptığı söyleyen Memiş "Belirlediğimiz o 3 hisse senediyle; yol arkadaşlarımızla birlikte pozisyon aldık. Ve 9000 puan seviyeni bekliyoruz. 9000 puan seviyesine kadar pozisyonumuz bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İşte İslam Memiş'in dikkat çeken o sözleri:

"Borsa'da beklediğimiz satışlar gerçekleşti. Bugün yine Instagram ve Twitter hesaplarımdan, sosyal medya hesaplarımdan o yüzde 50 alımımı yaptığımı hedef olarak 9000 puan seviyesini beklediğimi açıkladım.

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Yine borsada 7747 puan seviyesi test edildi. Bu haftaki düşüş beklentimiz gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla da belirlediğimiz o 3 hisse senediyle; yol arkadaşlarımızla birlikte pozisyon aldık.

Ve 9000 puan seviyeni bekliyoruz. 9000 puan seviyesine kadar pozisyonumuz bekleyeceğiz. Ne kadar sürerse ancak 9000 puan seviyesinde kararlıyız."