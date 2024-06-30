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Ekonomi Yüzde 25 zam sınırı yarın sona eriyor: Konut kira zammında TÜFE dönemi! Herkesi ilgilendiren haber
Ekonomi

Yüzde 25 zam sınırı yarın sona eriyor: Konut kira zammında TÜFE dönemi! Herkesi ilgilendiren haber

Yeniakit Publisher
2024-06-30 11:40:00 - 2024-06-30 11:46:53
Yüzde 25 zam sınırı yarın sona eriyor: Konut kira zammında TÜFE dönemi! Herkesi ilgilendiren haber

İki yıldır yüksek enflasyon dönemini için yürürlüğe alınan ‘yüzde 25 zam sınırı’: Konut kiracılarını korumak için yüksek enflasyon döneminde uygulanan ‘yüzde 25 zam sınırı’ yarın itibarıyla sona eriyor. Kira artışı eskisi gibi 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yapılacak.

Kira artışı eskisi gibi 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yapılacak. Ev sahibi bu üst sınırı aşamayacak; zam dönemi temmuz öncesi olan kiracılardan yeni bir artış talep edilemeyecek.

- Konut kiraları ve yıllık zam oranları, son iki yıldır vatandaşın en büyük sorunu. Daha önce TÜFE 12 aylık ortalamasına göre belinrlenen konut kira zamları; yüksek enflasyon döneminde sabitlenmiş, kiracıları korumak için iki yıldır yüzde 25 zam sınırı uygulanmıştı.

Uygulama temmuz ayı itibarıyla sona eriyor. Yarından itibaren konut kira zammında Temmuz 2024 itibarıyla yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması tavan sınır olacak.

Haziran 2022’de Türk Borçlar Kanunu’na eklenen geçici madde ile konut kiralarında yüzde 25 üst sınır ifade eden uygulama, 2 Temmuz itibarıyla kaldırılacak. Mayısta konuyla ilgili bir TV programında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamanın belli bir süre için yapıldığını, devam etmesi yönünde bir çalışma olmadığını ifade etmişti.

3 TEMMUZ'DA BELLİ OLACAK

Haziran ayı enflasyonuyla ortaya çıkacak 12 aylık ortalama, konut kiraları için yeniden zam oranının üst sınırı olacak. Haziran enflasyonu 3 Temmuz’da açıklanacak. Normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama veri ile zam yapmaya devam eden iş yerleri için haziranda kira artış oranı yüzde 62.51 seviyesinde gerçekleşmişti.
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