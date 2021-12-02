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Ekonomi Yüzde 22,3 ile birinci oldu... İşte çok temiz ve yeşil bir haber
Ekonomi

Yüzde 22,3 ile birinci oldu... İşte çok temiz ve yeşil bir haber

Elektrik üretimine ilişkin gelen bir haber, ülkemizin yeşil ve yenilenebilir enerji üretimi açısından büyük umut verdi. Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar hızla sürerken, 28 Kasım Pazar günü Türkiye’nin elektrik üretiminde en büyük pay, Türkiye elektrik üretiminin yüzde 22,3’ünü sağlayan rüzgâr enerjisi santrallerinin oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 17:37:00 -
Yüzde 22,3 ile birinci oldu... İşte çok temiz ve yeşil bir haber

 yeniakit  Ankara 

Rüzgar enerjisi hızla büyüyen yenilenebilir enerji teknolojilerinden biri iken, ülkemizin bulunduğu konum ve iklim koşulları açısından sahip olduğu rüzgar enerjisi potansiyeli birçok ülkeye göre çok daha avantaj sağlıyor. Dünyanın en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji pazarlarından biri olan Türkiye, yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlar ile ön plana çıkıyor.

En fazla elektriği rüzgar santralleri üretti

Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Yük Tevzi Sistemi verilerine göre 28 Kasım 2021 günü Türkiye’de gerçekleşen elektrik üretiminde rüzgar enerjisi santralleri 178.964 MWh’lik üretim ile toplam elektrik üretiminde yüzde 22,3’lük payla birinci oldu. Türkiye’de günlük bazda 791 bin 794 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 788 bin 969 megavatsaat oldu.

Ülkemiz rüzgar enerjisinde önemli potansiyele sahip

Dünyada enerji krizinin yaşandığı bugünlerde ve sonrası için de yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmayan ülkeleri ekonomik anlamda ciddi sıkıntıların beklediğine dikkat çeken Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) Genel Sekreteri Doç. Dr. Füsun Tut Haklıdır, “İklim krizi odaklı uluslararası anlaşmalarda, fosil yakıttan çıkışın hızlandırılması gerektiği ifade ediliyor. Ülkeler hızla temiz enerji kaynaklarına geçişe yönelirken, küresel enerji sektörü de köklü bir değişimden geçiyor. Kesintisiz ve güvenilir enerji tedariki ülkelerin temel politikalarından biri haline geliyor. Fosil yakıtlardan sağlanan enerji güvenliğinin uluslararası alanda gelecek açısından yeni bir risk alanı olarak artık daha fazla tanımlanıyor olması, temiz ve yenilenebilir enerjiye geçişi ivmelendiren gerekçelerin başını oluşturuyor. Ülkemiz rüzgar enerjisi alanında önemli potansiyele sahip. Bu alandaki yatırımların hızla devam etmesi ülkemizin iklim politikaları açısından da yararlı olacaktır” şeklinde bilgi verdi.

 

 

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