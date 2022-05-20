Yüzde 1’lik Ali Babacan resti çekti Ortak adayda anlaşamazsak…

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deva Partisi Lideri Ali Babacan, ortak aday açıklamasında bulundu. "En son toplantımızda ortak adayın niteliklerini sıraladık. Henüz 6'lı masada telaffuz edilen tek bir isim yok. 6'lı masada isim bazında görüşme yapılmadı, sadece nitelikler sayıldı" dedi.

Babacan, "Öncelikle kucaklayıcı oluşu, kutuplaştırıcı olmaması. 6 genel başkandan birisi olabilir, dışarıdan da olabilir. 6'lı masada hiçbir zaman bir isim gündeme gelmedi. Bir anlaşma olmazsa partinin genel başkanı tabii ki cumhurbaşkanı adayıdır" ifadelerini kullandı.

Partisinin kendi logosu ve adıyla seçimde yarışacağı kararıyla ilgili de konuşan Babacan, "Vatandaşlarımız seçim listesini açtıklarında DEVA Partisi'nin logosunu görecek. Bu ittifaka engel bir durum değil. Kapıyı kapatmıyoruz" dedi.

Babacan, şöyle konuştu:

"Partimizin içerisinde dahi somut isim bazında bir değerlendirme yapmadık. Bir anlaşma olmazsa partinin genel başkanı tabii ki cumhurbaşkanı adayıdır. İkili görüşmelerde bazen isimler gündeme geliyor. Diğer genel başkanların söylediğini benim ifade etmem yanlış olur.

Benim zikrettiğim herhangi bir isim yok. Bırakın 6'lı masayı, ikili görüşmelerde ve hatta partimizde bile isim zikretmedim. Günü gelince bunların hepsi konuşulur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna açıklamaları oldu. 6'lı mutabakat olursa aday olurum dedi. Sayın Akşener ben aday değilim dedi. Onun dışında konuşmamız yanlış olur."