Yüzde 100 yalan.. Kuntz'dan oruç iddialarına yanıt...

EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız ilk maçında Ermenistan'ı 2-1 mağlup etmeyi başarırken, ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Stefan Kuntz ve Mert Günok açıklamalarda bulundu.

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. D Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız gruba Ermenistan galibiyetiyle iyi bir başlangıç yaparken, ikinci karşılaşmada Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak. Bursa Timsah Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak.

Zorlu müsabaka öncesi teknik direktörümüz Stefan Kuntz ve futbolculardan Mert Günok düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR...

En büyük takımlarla kıyaslanmak istiyoruz. Hırvatistan maçı da bunun için iyi bir örnek olacak. Ermenistan maçının devre arasından taktiksel değişiklik yapıp, sonuç almak bizim açımızdan iyi oldu.

Genel bakıldığında bu 2 maç farklı bir durumda. Ermenistan konusu tüm konu itibariyle hassas bir konuydu. Oynadığımız rakip çok değişiklikler yapmıştı. Yeni bir teknik direktör ve oyuncularla oynadılar. Maç başladığında da istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık.

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Karşımızdaki rakip, Hırvatistan, dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Bireysel performansları çok yüksek ve oyunu domine etmeyi seven bir takım. Favori takım biz değiliz.

"Kasım ayındaki maçlarda aslında 3'lü oynadığımızda Çağlar da kadrodaydı. Son maçın hazırlığında bu konu üzerinde çalıştık ama belki sahaya yansıtmakta zorluk çekmiş olabilirler. İlk devrede aslında eksik olan futboldaki temel ihtiyaçlardı. İkili mücadeledeki gerekli olan güç-kuvvet, istek, uyanıklılık... Eğer siz bunları yansıtmadığınızda hangi sistem oynarsanız hiçbir anlamı kalmıyor."

"RAMAZAN'A SAYGI DUYUYORUM"

"Ben Ramazan'a saygı duyuyorum. Çıkan haberler dedikodudan ibaret. Kararlarımızı oyuncularımızın performansına göre veriyoruz."

"%100 YALAN"

"Bu tarz durumların bilhassa sosyal medya üzerinden hem bizim hem de sizin işlerinizi ne kadar zorlaştırdığını gösteriyor. Bu %100 yalan. Ermenistan maçından sonra da soruldu ama Hırvat bir basın mensubu da bu soruyu soruyor. Bu tarz durumları yayan ve bundan zevk alan insanlarla nasıl bir iletişim içinde olmamız gerektiğini görüyoruz."

"ABDÜLKERİM BARDAKCI KADRODAN NEDEN ÇIKARILDI?"

"Dört günlük sürecin üç gününü Abdülkerim hastanede geçirdi. Oradaki tedavi olduğu nöroloji bölümündeki uzman hanım, dinlenmesi gerektiğini ve 2 haftalık tedavi süreci olacağını söylemişti."

"Böyle net bir rapor aldığınızda uzmanları dinlemeniz gerekiyor. Oyuncular, takımları için de önemli. Dün oynamasına şaşırdım. Tedavisi iyiye gidiyorsa iletişim halinde biraz daha iyi olsaydı ve buraya gelmesi sağlansaydı bizim için daha iyi olabilirdi."

MERT GÜNOK: PES ETMEK LÜGATIMDA YOK!

"Hiçbir zaman yeteneklerimden şüphe etmedim. Her zaman çalışmalarımı sürdürdüm. Pes etmek benim lügatımda yok. Ağır bir sakatlık yaşadım. Bireysel olarak her zaman düştüğüm yerden kalkmasını bildim. Hocamızın performansımı değerlendirmesinden dolayı teşekkür ediyorum."

"Bireysel olarak hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım. Bu her zaman da böyle olacak. 5-6 sene kadar oynamak istiyorum. Şu anda buradayım ve burada olduğum için çok mutluyum. EURO 2024'te orada olmak istiyoruz."