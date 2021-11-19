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Siyaset ‘Yüzde 1 olsun desteklerim’ diyordu... "Abilerinden" Kılıçdaroğlu'na izin çıkmadı
Siyaset

‘Yüzde 1 olsun desteklerim’ diyordu... "Abilerinden" Kılıçdaroğlu'na izin çıkmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faizlerin indirilmesini savunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı çıkarak faiz lobisinin safında yer aldı. Aynı Kılıçdaroğlu, birkaç yıl önce Erdoğan’a, “Faizi yüzde 1'e düşürün destekleyeceğim ama düşüremezsiniz abileriniz izin vermez” demişti. Kılıçdaroğlu’nun bugün fikrini değiştirmesi, “Abileri izin vermedi” yorumlarına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 12:32:00 - 2021-11-19 12:36:02
‘Yüzde 1 olsun desteklerim’ diyordu... "Abilerinden" Kılıçdaroğlu'na izin çıkmadı

Ekonomik özgürlüğünü eline almak isteyen Türkiye’ye faiz lobisi diz çöktürmeye çalışırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı adımları dış mihraklara geçit vermiyor.

Türkiye’yi faiz artırmaya zorlamak isteyen ve ekonomi üzerinden diz çöktürmeye çalışan odaklar, dün alınan faiz indirimi kararının ardından yine atağa kalktı. Dolar kurundaki yükseliş üzerinden Türkiye ekonomisinin bittiğini ileri süren muhalefet de, patronlarının emirlerini yerine getirerek felaket tellallığına başladı.

Millet İttifakı üyeleri, dolar kurunun yükselmesi üzerinden yıllardır devam ettirdikleri, “Türk ekonomisi battı” edebiyatlarına devam ederken, CHP’liler faiz indirilmesini eleştirip, yükseltilmesi gerektiğini savundu.

CHP’lilere faiz konusunda yükseltme çağrıları yapmaları talimatını veren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da safını belli etmiş oldu.

Yıllar önce faiz indirimi istemişti

Aynı Kılıçdaroğlu, 5 yıl önce yaptığı bir açıklamada, Erdoğan’a aklınca meydan okuyarak faiz indirimine gidilmesini istemişti. Kılıçdaroğlu, “Başbakan faizlerden şikayetçi. Sen başbakan değil misin? Sen niye şikayet ediyorsun? Senin şikayet etmeye hakkın yok. Sayın Cumhurbaşkanı da faizlerden şikayetçi, çok yüksek diyor. Faizler yüzde 1’i geçemez diye Meclis’e teklif getir, destek vereceğim. Getiremezler, abileri izin vermez. Faizleri yüzde 1’e indiren düzenlemeyi getir, destek vereceğim. Devleti yönetemiyorlar.” demişti.

Erdoğan’ın faiz indirimi yapamayacağını, buna “abilerinin izin vermeyeceğini” savunan Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri tekrar gündemde geldi.

Kılıçdaroğlu’na, “Faizler indirilmeye başlanınca abilerin desteklemen izin vermedi mi?” soruları yöneltildi.

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