Yüzde 0,0001 oy potansiyeli olan ırkçı ittifak kuruluyor! Cumhurbaşkanı adayı o tartışmalı isim...

Yeni ittifakın Cumhurbaşkanı adayı Tanju Özcan mı olacak? Geçtiğimiz günlerde ‘Kılıçdaroğlu’ operasyonuyla tv100’den istifa ettirildiği söylentileri dolaşan CHP’li Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından dikkat çekici ifadeler kullandı.

Zafer, Memleket, Doğru ve Adalet Partilerinden bir ittifak oluşturulacağını ileri süren Yarkadaş, CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da bu ittifakın cumhurbaşkanı adayı olarak seçime gireceğini iddia etti.

İTTİFAK KURULACAK, ÖZCAN ADAY OLACAK

CHP’de ortalığı karıştıracak iddiasını sürdüren Yarkadaş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Özcan’ın görüşme gerçekleştirdiğini doğruladığını ifade etti.

Barış Yarkadaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti, tek bir partinin çatısı altında ve ortak bir liste ile seçime girmeyi planlıyor.

İttifakın cumhurbaşkanı adayı ise muhtemelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olacak. Genel başkanlar da bu projeye sıcak bakıyor.

Görüşmeyi doğruladı. Ancak, “Özcan’ın adaylığına biz sıcak değiliz” dedi. Özcan ise cumhurbaşkanlığı adaylığında kararlı.”