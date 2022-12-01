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Dünya Yüzbinlerce rubleyi alıp ortadan kayboldu! Putin'e hırsızlık şoku
Dünya

Yüzbinlerce rubleyi alıp ortadan kayboldu! Putin'e hırsızlık şoku

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de resmi ikametinin bulunduğu Moskova'daki apartmanda yaşayan üst düzey generalin akrabasının evinde önceden mürebbiyelik yapmış kişi, 500 bin rubleyi alıp kaçtı. Hırsızlığı itiraf eden şüpheli parayı geri getireceğini söylese de sözünden döndü. Öte yandan mürebbiyenin ev sahibinin 11 yaşındaki çocuğuna fiziksel şiddet uğradığı belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 20:35:00 -
Yüzbinlerce rubleyi alıp ortadan kayboldu! Putin'e hırsızlık şoku

Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de resmi ikamet kaydının bulunduğu apartmanda hırsızlık şoku yaşandı. Kolluk kuvvetlerinde görevli üst düzey generalin akrabasına ait evde daha önce mürebbiye olarak görev yapan kişinin hırsızlık yaptığı öğrenildi.

500 bin rubleyi alıp kaçtı

Ev sahibi kadın, dolapların birinde bulunan çantanın içindeki 500 bin rublenin kaybolması üzerine mürebbiyeye telefon etti. Evde daha önce görev yapan kadın, acil ihtiyaçları için parayı aldığını itiraf etti. Parayı geri getireceğine dair söz veren kadının daha sonra sözünden döndü.

Ev sahibinin çocuğuna şiddet uygulamış

Kamera kaydını inceleyen güvenlik ekipleri, ev sahibinin 11 yaşındaki çocuğunun, mürebbiyenin fiziksel şiddetine maruz kaldığını tespit etti.

Putin'in kaydı da apartmanda

Rus basınına göre Putin, Moskova'da Gagarinskiy bölgesinde, Leninski Prospekt'e çıkan Akademika Zelinskiy Caddesi'nde bulunan üst düzey devlet görevlileri apartmanında kayıtlı.

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