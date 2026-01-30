  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ulus’ta Hamas ‘terörist’ Bağcılar’da Filistin dost İddianamede neler var neler! Yolsuzluk bağlantısında ‘yeğen’ skandalı Kandil’in aparatlarını sevindirdi Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü Sokak çetelerine eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki! "Derdi milletimiz için yapacağımız konutlar" Konya'da vicdanları kanatan vahşet! Babasını dövüp, amcasına video attı! CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti CHP'li büyükşehirlerde büyük düşüş! Oy dilenecek hale geldiler Moğultay artıkları adaleti zedeliyor
İSLAM Yüzbinlerce kişi uygulamadan yaralandı: Dini bilgiler bir tık uzakta
İSLAM

Yüzbinlerce kişi uygulamadan yaralandı: Dini bilgiler bir tık uzakta

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yüzbinlerce kişi uygulamadan yaralandı: Dini bilgiler bir tık uzakta

Diyanetin 27 Ağustos 2025’te kullanıma sunduğu, çok dilli ve kişiselleştirilebilir özellikler sunan e-Diyanet uygulaması, dijital dini hizmetleri tek çatı altında toplarken şimdiye kadar 882 bin kullanıcı tarafından indirildi ve BTK ödülüne layık görüldü.

Diyanetten alınan bilgiye göre, Strateji Geliştirme Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca geliştirilen e-Diyanet uygulaması, 27 Ağustos 2025'te yapılan tanıtım programıyla kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Topluma dini bilgiyi aktarmak, günlük ibadetleri kolaylaştırmak ve Başkanlığın sunduğu dijital hizmetlere tek noktadan erişimi sağlamak amacıyla geliştirilen uygulama, her yaşa hitap edecek şekilde tasarlandı.

 

Birçok içeriğin yer aldığı uygulamada, Kur'an-ı Kerim, hadis, namaz vakti, fetva, ibadet, radyo, yayın, aile ve kurumsal gibi kategoriler bulunuyor.

Uygulama, 6 dil desteği, bütünleşik hizmet sunumu, kişiselleştirme imkanı, yüksek kullanıcı deneyimi, 8 ana modül ve onlarca alt fonksiyon ile Diyanetin sağladığı tüm hizmetleri dijital ortamda kullanıcıların istifadesine sunuyor.

Sürekli geliştirilen ve kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda güncellenen mobil uygulama, şimdiye kadar 882 bin kullanıcı tarafından indirildi.

Kısa sürede yüz binlerce kişiye ulaşan uygulama, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) ödüle layık görüldü.

Vicdanları titreten Cuma hutbesi! Diyanet o konuya dikkat çekti
Vicdanları titreten Cuma hutbesi! Diyanet o konuya dikkat çekti

Gündem

Vicdanları titreten Cuma hutbesi! Diyanet o konuya dikkat çekti

Diyanet'ten "küresel vicdan" ve "terörle mücadele" çıkışı: Sapkın yapılara geçit yok!
Diyanet'ten "küresel vicdan" ve "terörle mücadele" çıkışı: Sapkın yapılara geçit yok!

Gündem

Diyanet'ten "küresel vicdan" ve "terörle mücadele" çıkışı: Sapkın yapılara geçit yok!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23