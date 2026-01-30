ABD borcunu eritmek için altını mı yükseltti?

Küresel piyasalarda altın fiyatları tarihi zirvelere koşarken, yükselişin arkasında yalnızca enflasyon ve jeopolitik riskler değil, stratejik bir hamle olabileceği öne sürüldü. Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, ABD’nin 35 trilyon dolara dayanan borcunu azaltmak için altın fiyatlarını bilinçli şekilde yukarı çektiğini savundu.

ABD’nin resmi altın rezervinin bugünkü değerinin yaklaşık 1,6 trilyon dolar olduğunu belirten Yücel, “Ons fiyatı 16–20 bin dolara taşınırsa rezervin değeri 17 trilyon dolara ulaşabilir. Bu da borcun en az yarısının kağıt üzerinde eritilmesi anlamına gelir” dedi. Yücel, bunun yalnızca teorik bir hesap olmadığını, piyasalarda “kontrollü bir yükseltme süreci” yaşandığını iddia etti.

Türkiye’de milyar dolarlık altın hamlesi

Altın fiyatlarındaki yükseliş, madencilik yatırımlarını da hızlandırdı. Yücel, önümüzdeki birkaç yıl içinde Türkiye’de 2-3 milyar dolarlık yeni altın madeni yatırımı planlandığını açıkladı. Çanakkale, Balıkesir, Erzincan, Artvin, Eskişehir ve Kırşehir başta olmak üzere birçok ilde üretimin artması bekleniyor.

Maden denetiminin son derece teknik ve çok disiplinli bir süreç olduğunu vurgulayan Yücel, “Hiçbir ülke bu denetimi tek başına yapamaz” dedi. Çıkarılan altının emeklilere dağıtılması yönündeki önerilere ise, “Gelirin yarısı maliyete, yüzde 20’si devlete gidiyor. Geriye kalanla nasıl dağıtım yapılacak?” sözleriyle karşı çıktı.

Trump’ın çıkışları ve ‘Amerika’yı sat’ dalgası

Öte yandan siyasi cephedeki sert söylemler de altına talebi körüklüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın doların zayıflamasına yönelik açıklamaları ve İran’a yönelik “Zaman tükeniyor” tehdidi, yatırımcıları güvenli limana yöneltti. Ons altın 5 bin 311 dolarla tarihi zirveyi test ederken, gram altın bankalararası piyasada 7 bin 414 liraya, Kapalıçarşı’da ise 7 bin 686 liraya kadar yükseldi.

Bu yıl dolar bazında gümüş yüzde 52, altın ise yüzde 21 prim yaptı. ABD merkezli Principal Asset Management Baş Stratejisti Seema Shah, “Piyasada ‘Amerika’yı sat’ stratejisi beklenenden hızlı güç kazanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlara göre jeopolitik gerilim, zayıf dolar ve merkez bankalarının alımları devam ettiği sürece altındaki yükseliş trendi kısa vadede hız kesmeyecek. Ancak asıl soru şu: Bu ralli doğal mı, yoksa küresel ölçekte planlı bir finans hamlesi mi?