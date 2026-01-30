  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Mehmet Şimşek'in yapay zeka görüntüleri ile dolandırıcılık! Bakanlık uyardı
Ekonomi

Mehmet Şimşek’in yapay zeka görüntüleri ile dolandırıcılık! Bakanlık uyardı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mehmet Şimşek’in yapay zeka görüntüleri ile dolandırıcılık! Bakanlık uyardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Mehmet Şimşek adına kurgulanmış yatırım tavsiyesi içeriği izlenimi veren dolandırıcılık amaçlı paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımlar dolaşıma sokulmaktadır. Bu içerikler gerçeği yansıtmamakta olup dolandırıcılık amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi hesaplardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur" denildi.

1
