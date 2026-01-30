Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti
Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapıldı.
Lig etabını ilk 8 sırada bitiren takımlar doğrudan son 16’ya yükselirken, 9-24’üncü sıradaki ekipler play-off turunda bir üst tur için mücadele edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekiminde UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti’ye Fransız efsane futbolcu Robert Pires eşlik etti.
Lig etabını 20’nci sırada tamamlayan Galatasaray’ın rakibi İtalya temsilcisi Juventus oldu. Galatasaray, ilk maçı kendi sahasında oynayacak.
İlk maçlar 17-18 Şubat, rövanşlar ise 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri şöyle:
Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)
Bodo/Glimt (Norveç) - Inter (İtalya)
Monaco (Fransa) - Paris Saint-Germain (Fransa)
Karabağ (Azerbaycan) - Newcastle United (İngiltere)
Galatasaray (Türkiye) - Juventus (İtalya)
Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya)
Borussia Dortmund (Almanya) - Atalanta (İtalya)
Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya)
ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunda kalan turların maç takvimi şöyle:
Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat
Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart
Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan
Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs (Budapeşte)