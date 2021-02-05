6 milyona yakın öğrenci okullarına kavuşacak. İlkokullar haftada 2 gün, 8 ve 12'nci sınıflar ise tam gün ders başı yapacaklar. Peki koronavirüs salgınına karşı okullarda hangi tedbirler alınacak? İşte detaylar. Okullardaki tüm kapalı alanlarda mümkünse 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek.

Yüz yüze eğtimde sınıflar kaç kişi olacak?

Şartlar uygun olursa sınıflarda en fazla 15 öğrencinin bulunması sağlanacak. Sınıf, çalışma salonları, yemekhane, kantin gibi toplu kullanım alanları, sosyal mesafenin korunması amacıyla kişiler arasında en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek. Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı bulunan öğretmen ve diğer çalışanların tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanması sağlanacak.

Dersler mümkün olan en az kişi sayısıyla yapılacak, birkaç sınıfın bir araya gelmesiyle ortak yapılan derslerde oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına göre en az 1 metre olacak şekilde uygulanacak. Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla mümkünse ders araları sınıflar sıraya konularak düzenlenecek.