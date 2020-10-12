  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Aktüel

Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 11:55:41 -
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı

ANTALYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması kapsamında, Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla'da ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli öğrenciler, okul heyecanı yaşadı.

Antalya'daki okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sıkı tedbirler alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla okul öncesi eğitim kurumları ile kırsal kesimde birleştirilmiş sınıflarda haftanın 5 günü, ilkokulların tamamında ve ortaokulların 8. sınıflarında haftanın iki günü yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek.

Kent merkezindeki okulların yanı sıra kırsal kesimdeki 474 okulda 51 bin 725 öğrenci, haftanın 5 günü yüz yüze eğitime geçti.

Sabah saatlerinde maske takarak velileriyle okula gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre sınıflara alındı. Veliler ise Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla içeri alınmadı.

Öğretmenler, okul bahçesinin dışında bekleyen velilere sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

- Muğla

Muğla il genelinde 792 okulda, 80 bin 579 öğrenci, haftanın 5 günü yüz yüze eğitime başladı. Velilerin çoğunun çocuklarını okula gönderdikleri gözlemlendi.

İlçelerdeki tüm okullara, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde üretilen maske, yüzey temizleyicisi ve el dezenfektanlarından oluşan hijyen paketleri ulaştırıldı.

İl genelinde okullarda toplam 200 bin maske, 35 ton el dezenfektanı, 10 ton yüzey temizleyicisi teslim edildi.

Tüm okullarda İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Muğla Büyükşehir ve ilçe belediyeleri iş birliğinde püskürtmeli hijyen uygulaması yapılarak sınıflar öğrencilere hazır hale getirildi.

- Burdur ve Isparta

Burdur'da eğitime başlayan öğrenciler, sabah saatlerinde maske takarak ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek sınıflara alındı. Ayrıca eğitime başlanan tüm okullarda ateş ölçer ve dezenfeksiyon malzemeleri hazır bulunduruldu.

Kent merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü gereğince "Okulum Temiz Belgesi"ni almaya hak kazanan okullara belgelerinin verildiği bildirildi.

Isparta Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelindeki okullarda Kovid-19 tedbirlerine uyularak yüz yüze eğitimin ikinci aşamasının başladığını söyledi.

Sınıfların tek oturma planına göre hazırlandığını belirten Yılmaz, "İlkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflar 8. ve 12. sınıfların tamamı, meslek liselerinin uygulama sınıfları ile özel eğitim okulları açıldı." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump Beyaz Saray'da miting yaptı
Dünya

Trump Beyaz Saray'da miting yaptı

Koronavirüse yakalanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ilk kez kamuya açık bir etkinliğe katılarak, 3 Kasım seçimleri için..
TELE1'de Süleyman Şah ile ilgili tepki çeken ifadeler! Böyle alay ettiler
Gündem

TELE1'de Süleyman Şah ile ilgili tepki çeken ifadeler! Böyle alay ettiler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) reklam verdiği TELE1'de, Süleyman Şah ile ilgili küstah sözler sarf edildi.

'Ağzının ortasına...'
Siyaset

'Ağzının ortasına...'

CHP'nin anketçisi Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın, sözde Ermeni soykırımını kabullenen bir paylaşıma tepki göstermesinin ardında..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay