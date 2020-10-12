Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı

GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler, okul heyecanı yaşadı.

Gaziantep'te Gazikent Mahallesi'nde bulunan Vali Erdal Ata İlkokuluna aileleriyle gelen öğrenciler, öğretmenleri tarafından okulun bahçe kapısında karşılandı.

İlkokul öğrencilerinden bazılarının heyecanlı olduğu görüldü.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, ateş ölçümleri ve maske kontrolü yapılarak sınıflara alındı.

Velilerden Mehmet Açar, AA muhabirine, yüz yüze eğitimin başlamasının heyecanını yaşadıklarını anlatarak, "Çok mutluyum. Çocuğun okula gitmemesi de olmuyor. Okulların açılmasından yanayım." dedi.

Zübeyde Sağan ise yüz yüze eğitimin başlamasından dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, "Kovid-19 salgını nedeniyle biraz tedirginiz ama çocuğumun okula da gitmesi gerekiyor. Hayırlısı olsun." diye konuştu.

- Malatya



Malatya'da okullara aileleriyle gelen öğrenciler, öğretmenler tarafından bahçe kapısında karşılandı.

Ateş ölçümü ve maske kontrolünün ardından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerin hatırlatıldığı öğrenciler, sınıflarına alındı.

Öğrenciler, okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da okullara çocuklarını getiren veliler, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde içeri alınmadı. Kapıda çocuklarıyla vedalaşan bazı veliler, okul önünde bekledi.

Okulun bahçesinde ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılan öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınıflara alındı.

Okul yöneticileri, öğrencilerin kendilerine emanet olduğunu belirterek, velilerin çıkış saatine kadar evlerine gitmelerini rica etti.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi 100. Yıl Ortaokuluna aileleriyle gelen öğrencileri, öğretmenleri okulun bahçe kapısında karşıladı.

Okul bahçesinde ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılan öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınıflara alındı.

Uzun bir aranın ardından okullarına kavuşan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.

- Adıyaman

Adıyaman'da da Demokrasi İlkokulunda öğrenciler, aileleriyle okula gelmenin mutluluğunu yaşadı.

İçeri alınmayan veliler, çocuklarını kapının önüne kadar getirdi.

Ateş ölçümü, maske kontrolü öğretmenleri tarafından yapılan öğrenciler, dezenfektan da kullanarak okullarına girdi.

- Kilis

Kilis'te de öğrenciler Kovid-19 tedbirleri nedeniyle aylardır ayrı kaldıkları okullarına gidebilmenin mutluluğunu yaşadı.

Aileleriyle okula gelen öğrenciler, öğretmenleri tarafından kapıda karşılandı.

Ateş ölçümü, maske kontrolü yapılan öğrenciler, daha sonra sınıflara girdi.

Okullarında arkadaşlarıyla buluşabilmenin sevincini yaşayan öğrenciler, ders başı yaptı.



