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Aktüel Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Aktüel

Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı

Zeytinburnu'ndaki Atatürk İlkokulu'na çocuklarını getiren veliler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında içeri alınmadı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 09:36:52 -
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ilkokullar, ortaokulların 8. ve liselerin 12. sınıfları ile özel gereksinimli çocukların eğitim öğretim gördüğü okullarda yüz yüze eğitim başladı.

Zeytinburnu'ndaki Atatürk İlkokulu'na çocuklarını getiren veliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde içeri alınmadı. Kapıda çocuklarıyla vedalaşan bazı veliler okul önünde bekledi.

Öğretmenler, okul bahçesinin dışında bekleyen velilere sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarıda bulundu. Okul yöneticileri, öğrencilerin kendilerine emanet olduğunu ve velilerin çıkış saatine kadar evlerine gitmelerini rica etti.

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