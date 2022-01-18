Yüz yüze eğitime ara verildi! İşte kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği yerler

Kar yağmaya devam ederken, eğitime kar nedeniyle ara verilmesi kararları da peş peşe gelmeye devam ediyor. Artvin, Trabzon, Bolu, Rize, Gaziantep, Adıyaman, Karabük ve Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğiteme bir gün ara verildi. İşte kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen yerlerin tam listesi...

ARTVİN: Artvin’ merkez ve ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk "İlimiz merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü (1 gün) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerimizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" dedi.

TRABZON: Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada “18 Ocak 2022 Salı günü Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

BOLU: Bolu'da gün boyu etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün tatil edildi. Bolu Valiliği, “Alınan meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 18 Ocak 2022 Salı günü ilimiz genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” açıklaması yaptı.

RİZE: Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim ve öğretime ara verilmişti. Kar yağışı bazı ilçelerde etkisini azaltırken Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçesinde sürünce Rize Valiliği tarafından bu ilçelerde eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu.

GAZİANTEP: Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini duyurdu. Vali Gül, Engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

ADIYAMAN: Meteoroloji tarafından kar yağışı uyarısı yapılan kentler arasında yer alan Adıyaman’da olumsuzluk yaşanmaması için Valilik, ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitime 1 gün (Salı) ara verildiği duyurdu.

KARABÜK: Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma riski ve sabah saatlerinden itibaren beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Elani ve Ovacık ilçelerindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 18 Ocak Salı günü ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KASTAMONU: Olumsuz hava koşullarının yaşandığı ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Kastamonu'da 8 ilçede tüm okullar, 3 ilçede taşımalı eğitime 18 Ocak Salı günü 1 gün eğitime ara verildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Ağlı, Azdavay, Devrekani, Taşköprü, Hanönü, Seydiler, Pınarbaşı ve Küre ilçelerindeki tüm okulların 18 Ocak’ta tatil edildiği duyuruldu.

Bozkurt, Daday ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.