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Eğitim Yüz yüze eğitim sürecinde Bakan Selçuk’tan kritik uyarı
Eğitim

Yüz yüze eğitim sürecinde Bakan Selçuk’tan kritik uyarı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "tedbiri elden bırakmayın" uyarısı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 14:43:00 -
Yüz yüze eğitim sürecinde Bakan Selçuk’tan kritik uyarı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hala yüz yüze eğitime başlamayan sınıflar olduğunu belirterek "Çocuklarımız adına rica ediyorum; dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun." ifadesini kullandı.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitimin 3'üncü haftası olduğunu anımsattı.

Okula giden öğrenci sayısının her hafta biraz daha arttığını aktaran Selçuk, "Bununla birlikte salgın dolayısıyla hala yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum; dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun." ifadesini kullandı.

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