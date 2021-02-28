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Eğitim Yüz yüze eğitim neden ertelendi? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
Eğitim

Yüz yüze eğitim neden ertelendi? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika haberi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığı daha önce 1 Mart’ta ilkokulların, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladıklarını ancak 1 Mart’a yüz yüze eğitimin başlanmamasına ilişkin alınan kararın gerekçesini açıkladı. Peki Yüz yüze eğitim neden ertelendi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yüz yüze eğitim erteleme açıklaması.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 13:57:00 - 2021-02-28 14:01:39
Yüz yüze eğitim neden ertelendi? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim'' dedi.

Yüz yüze eğtim en zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta köy okullarında başladı. 2 Mart'ta ise ilkokulun tüm seviyeleri ile 8 ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek. 12'nci sınıflarda salı gününden itibaren yüz yüze eğitime geçilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde de eğitim öğretimin yüz yüze yapılmasını kararlaştırdı. Söz konusu liselerdeki tüm sınıf seviyelerinde uygulamalı dersler 2 Mart'tan itibaren yüz yüze yapılacak. 

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