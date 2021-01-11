Okullar 15 Şubat’ta açılacak mı? 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de ise kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Ancak artan vakalar sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca kişi yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Okullar ne zaman açılır?

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? | Okullar açılacak mı?

Uzaktan eğitim 22 Ocak Cuma günü sona erecek. 25 Ocak Pazartesi günü ise yarıyıl tatili başlayacak. İkinci ara tatil ile yarıyıl tatili birleştirildiği için bu sene sömestr tatili 21 gün olacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyılı 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

15 Şubat’ta okulların açılıp açılmayacağı, hangi sınıfların okullara döneceği ise henüz açıklanmadı. Okulların durumunun bugün gerçekleşecek kabine toplantısında masaya yatırılacağı gelen haberler arasında.