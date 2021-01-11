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Eğitim Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? | Okullar açılacak mı?
Eğitim

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? | Okullar açılacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman? | Okulların başlangıç tarihi | Yüz yüze eğitim 15 Şubat’ta mı başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 16:08:00 -
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? | Okullar açılacak mı?

Okullar 15 Şubat’ta açılacak mı? 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de ise kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Ancak artan vakalar sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca kişi yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Okullar ne zaman açılır?

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? | Okullar açılacak mı?

Uzaktan eğitim 22 Ocak Cuma günü sona erecek. 25 Ocak Pazartesi günü ise yarıyıl tatili başlayacak. İkinci ara tatil ile yarıyıl tatili birleştirildiği için bu sene sömestr tatili 21 gün olacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyılı 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

15 Şubat’ta okulların açılıp açılmayacağı, hangi sınıfların okullara döneceği ise henüz açıklanmadı. Okulların durumunun bugün gerçekleşecek kabine toplantısında masaya yatırılacağı gelen haberler arasında.

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