Koronavirüs salgını eğitim alanını da olumsuz etkiledi. Milyonlarca öğrenci uzun süredir yüz yüze eğitimden uzak. Vaka sayılarındaki gelişmeler göz önünde bulundurularak 15 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde normalleşme adımları atılacağı açıklanmıştı. 15 Şubat’ta köy okullarında, anaokullarında ve kurslarda yüz yüze eğitime başlandı. Ancak 1 Mart’ta açılması beklenen sınıflarla ilgili erteleme kararı alındı. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Yüz yüze eğitim illerde ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “1 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir” denildi.

Ancak 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime açılan kurumlarda 1 Mart Pazartesi günü eğitim devam edecek.