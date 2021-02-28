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Eğitim Yüz yüze eğitim illerde ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?
Eğitim

Yüz yüze eğitim illerde ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

Okullar 1 Mart’ta açılıyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime kasım ayı sonunda ara verildi. Eğitimde normalleşme adımları çerçevesinde 15 Şubat’ta köy okullarında, anaokullarında ve kurslarda yüz yüze eğitimler başladı. 1 Mart’ta ise ilkokul, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime geçmesi planlanmıştı. Ancak bu karar kabine toplantısının 1 Mart’ta yapılacak olması sebebiyle ertelendi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zamana ertelendi?

Yeniakit Publisher
2021-02-28 18:07:00 -
Yüz yüze eğitim illerde ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgını eğitim alanını da olumsuz etkiledi. Milyonlarca öğrenci uzun süredir yüz yüze eğitimden uzak. Vaka sayılarındaki gelişmeler göz önünde bulundurularak 15 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde normalleşme adımları atılacağı açıklanmıştı. 15 Şubat’ta köy okullarında, anaokullarında ve kurslarda yüz yüze eğitime başlandı. Ancak 1 Mart’ta açılması beklenen sınıflarla ilgili erteleme kararı alındı. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Yüz yüze eğitim illerde ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “1 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir” denildi.

Ancak 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime açılan kurumlarda 1 Mart Pazartesi günü eğitim devam edecek.

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