Yüz yüze eğitim ne zaman son dakika | Milyonlarca öğrenci ve veli yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. 15 Şubat’ta köy okulları, anaokulları ve kurslarda yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart’ta ise ilkokul, 8. Ve 12. Sınıflar yüz yüze eğitime başlayacaktı. Ancak konu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Yüz yüze eğitim ertelendi mi? Yüz yüze eğitim ne zamana ertelendi?

İllere göre normalleşme takvimi 1 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek kabine toplantısında şekillenecek. Bu sebeple 27 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara’da valilikler yüz yüze eğitimin önceden ifade edilen sınıflarda başlamayacağını. Ancak 15 Şubat’ta açılan sınıflarda eğitimin devam edeceğini duyurdu.

Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 1 Mart’ta açılması planlanan sınıflar için kabine toplantısının beklenmesine karar verildiği belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, "Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretime devam edilecek” açıklamasında bulundu.