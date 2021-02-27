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Eğitim Yüz yüze eğitim 2 Mart'ta hangi illerde başlayacak?
Eğitim

Yüz yüze eğitim 2 Mart'ta hangi illerde başlayacak?

Yüz yüze eğitim ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitimde kademeli olarak normalleşme 15 Şubat’ta köy okullarında başladı. 1 Mart’ta 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağı açıklanmıştı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nda son dakika açıklaması geldi. Yüz yüze eğitim kabine toplantısı nedeniyle 2 Mart’a ertelendi. Peki, hangi illerde yüz yüze eğitim 2 Mart’ta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-27 14:27:00 -
Yüz yüze eğitim 2 Mart'ta hangi illerde başlayacak?

Yüz yüze eğitim son dakika | Tüm yurtta ilkokul, 8. Ve 12. Sınıf öğrencileri 1 Mart Pazartesi günü açılacaktı. Ancak konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Peki, hangi illerde 2 Mart’ta okullar açılacak?

Yüz yüze eğitim 2 Mart'ta hangi illerde başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacağını duyurdu.

Kabine toplantısı 1 Mart Pazartesi günü yapılacak ve toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

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