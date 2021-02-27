Yüz yüze eğitim 2 Mart'ta hangi illerde başlayacak?

Yüz yüze eğitim ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitimde kademeli olarak normalleşme 15 Şubat’ta köy okullarında başladı. 1 Mart’ta 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağı açıklanmıştı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nda son dakika açıklaması geldi. Yüz yüze eğitim kabine toplantısı nedeniyle 2 Mart’a ertelendi. Peki, hangi illerde yüz yüze eğitim 2 Mart’ta başlayacak?