Yüz yüze eğitim 2 Mart'ta hangi illerde başlayacak?
Yüz yüze eğitim ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitimde kademeli olarak normalleşme 15 Şubat’ta köy okullarında başladı. 1 Mart’ta 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağı açıklanmıştı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nda son dakika açıklaması geldi. Yüz yüze eğitim kabine toplantısı nedeniyle 2 Mart’a ertelendi. Peki, hangi illerde yüz yüze eğitim 2 Mart’ta başlayacak?
Yüz yüze eğitim son dakika | Tüm yurtta ilkokul, 8. Ve 12. Sınıf öğrencileri 1 Mart Pazartesi günü açılacaktı. Ancak konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Peki, hangi illerde 2 Mart’ta okullar açılacak?
Yüz yüze eğitim 2 Mart'ta hangi illerde başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacağını duyurdu.
Kabine toplantısı 1 Mart Pazartesi günü yapılacak ve toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak.