Yüz yıl tahmin yapsanız mümkün değil tutturamazsınız! Emre Kongar'dan alın ilk darbenin bilgisini

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Emre Kongar'ın dün Cumhuriyet'te çıkan yazısını değerlendirdi.

İşte o yazı:

Bugün biraz eğlenelim.

Bakmayın siz benim, “eğlenelim” dediğime..

Ağlanacak halimize güleriz ya..

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Onun benzeri bir durum..

Eğlenelim dediğim..

Akademik unvanına bakmadan.. Yaşına bakmadan, insanları kahkaha ile güldürecek yazıları, ciddi ciddi kaleme alanların durumunu hafızalara nakşetmek için yaptığım bir tanımlama..

Konumuz: Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar’ın, darbeler üzerine dün yayınlanan yazısı..

“15 Temmuz, 20 Temmuz ve 16 Nisan” diyor Emre Kongar..

Ve ilk cümleden, darbecileri savunacağının müjdesini veriyor:

“Toplumsal olaylar, karşıtlarıyla birlikte ve sonuçları açısından değerlendirilir:”

Haydi Emre Kongar.. Yiğit isen.

Minnacık bilim adamı ciddiyetin varsa..

Aynı cümleyi, kadın cinayetleri için de kur..

Aynı cümleyi, tecavüz suçları için de kur..

Bu çağrıyı, o cümleyi kurmasını istediğim için söylemiyorum..

Kendilerinin riyakarlıklarını yüzlerine vurmak için söylüyorum..

Resmi nikahlı eşini.. Veya, nişanlısını.. Veya.. Veya..

Bir kadını, vahşi şekilde öldüren kişi için de, “Toplumsal olaylar, karşıtlarıyla birlikte ve sonuçları açısından değerlendirilir” diyebilir misin, Emre amca?

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