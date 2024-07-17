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Gündem Yüz yıl tahmin yapsanız mümkün değil tutturamazsınız! Emre Kongar'dan alın ilk darbenin bilgisini
Gündem

Yüz yıl tahmin yapsanız mümkün değil tutturamazsınız! Emre Kongar'dan alın ilk darbenin bilgisini

Yeniakit Publisher
2024-07-17 10:29:00 -
Yüz yıl tahmin yapsanız mümkün değil tutturamazsınız! Emre Kongar'dan alın ilk darbenin bilgisini

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Emre Kongar’ın darbeler üzerine dün yayınlanan yazısını gündemine taşıdı.

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Emre Kongar'ın dün Cumhuriyet'te çıkan yazısını değerlendirdi.

İşte o yazı:

Bugün biraz eğlenelim.

Bakmayın siz benim, “eğlenelim” dediğime..

Ağlanacak halimize güleriz ya..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Onun benzeri bir durum..

Eğlenelim dediğim..

Akademik unvanına bakmadan.. Yaşına bakmadan, insanları kahkaha ile güldürecek yazıları, ciddi ciddi kaleme alanların durumunu hafızalara nakşetmek için yaptığım bir tanımlama..

Konumuz: Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar’ın, darbeler üzerine dün yayınlanan yazısı..

“15 Temmuz, 20 Temmuz ve 16 Nisan” diyor Emre Kongar..

Ve ilk cümleden, darbecileri savunacağının müjdesini veriyor:

“Toplumsal olaylar, karşıtlarıyla birlikte ve sonuçları açısından değerlendirilir:”

Haydi Emre Kongar.. Yiğit isen.

Minnacık bilim adamı ciddiyetin varsa..

Aynı cümleyi, kadın cinayetleri için de kur..

Aynı cümleyi, tecavüz suçları için de kur..

Bu çağrıyı, o cümleyi kurmasını istediğim için söylemiyorum..

Kendilerinin riyakarlıklarını yüzlerine vurmak için söylüyorum..

Resmi nikahlı eşini.. Veya, nişanlısını.. Veya.. Veya..

Bir kadını, vahşi şekilde öldüren kişi için de, “Toplumsal olaylar, karşıtlarıyla birlikte ve sonuçları açısından değerlendirilir” diyebilir misin, Emre amca?

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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Yorumlar

Resat

Milletin en çaresiz zamanında oldu bittiyle vesayetin sahipleriyle birlikte kurdukları vesayet rejiminin sadık koruyucusu kapılan yağlı kuyruğu ellerinden kayıp gitmesin diye hertürlü taklayı atıyorlar beyhude bu slemin adı olup biten alem herşey olur ve vakti gelincede biter ve yerine yine değişmek üzere başkası gelir yirmisekiz şubattılar da bin sene varolmayı hayal ettilerse sonrası malum bu alemde değişmeden hep varolan bir zat ı ala Allahüzülcelal Hazretleri vardır gerisi fani yani ömürlüdür

Vatansever

Eskinin iyi Marksisti, şimdinin malum fikirsizliginin esiri. Yazık. Aslında yandaşlarınin çoğundan daha dürüst ve ilkeli biri. Böyle yazılar kendi itibarı için iyi değil.
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