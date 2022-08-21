Yüz milyonlar açlıktan Türkiye sayesinde kurtuldu

Yeni Akit Ankara

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) resmi internet sitesinde yayınlanan değerlendirmede, Türkiye’nin dünyayı açlıktan kurtaran hamlesinin detayları yer aldı.

Gıda krizini önleyen hamle

TÜRK DEGS değerlendirmesinde, “2022 yılı gıda krizinin en derinleştiği senelerden birisi olarak kayıtlara girdi. Covid-19 pandemisi, iklim değişikliği ve Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı negatif etkiler silsilesiyle birlikte dünyadaki gıda ve beslenme krizi de derinleşti. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşının ardından dünyadaki gıda tedarik zinciri yoğun şekilde etkilendi ve başta orta Afrika ülkeleri olmak üzere Ukrayna ve Rusya tahılına bağımlılığı bulunan ülkeler kıtlık boyutunda krizlerle karşı karşıya kaldı. Gıda ihtiyacının yüzde 50'sini buğday üzerinden karşılayan Mısır, Rusya'dan ciddi oranda buğday ithal eden ülkelerin başında geliyor. Diğer yandan Afrika'da 2010 yılından bu yana yükselen gıda krizi ve kıtlıklar Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinin ardından daha da şiddetli. Birçok önde gelen araştırmacı ve uzmana göre 2022 sonuna kadar 1 milyardan fazla insanın doğrudan gıda ve kronik açlıktan etkilenmesi bekleniyor” denildi.

Yüz milyonlarca insan açlıktan Türkiye sayesinde kurtuldu

Makalede, “Bu noktada ise Karadeniz'e kıyısı bulunan ve gıda tedariği konusunda ciddi manada kilit rol oynayan Türkiye'nin rolü büyük bir önem arz ediyor. Türkiye'nin girişimleri sayesinde 22 Temmuz 2022 tarihinde imzalanan gıda koridoru anlaşmasıyla Ukrayna'da mahsur kalan 25 milyon tondan fazla tahıl güvenli bir şekilde gıda krizi ve kıtlık riskiyle karşı karşıya kalan bölgelere sevk edilecek. Bu sayede Türkiye'nin anahtar rol oynadığı Tahıl Koridoru girişimi sayesinde yüz milyonlarca insan kıtlık ve açlık riskinden uzaklaşmış olacak” görüşü kaydedildi.