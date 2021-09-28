Yüz maskesi bitter çikolatalı

Çikolata, antioksidan ve flavonoid bakımından oldukça zengindir. Çikolatanın başlangıç ​​malzemesi olan kakao, yüksek antioksidan içerdiği için kırışıklıkları azaltır, kolajen üretimini artırır ve aynı zamanda yaşlanma belirtilerini yavaşlatır. Çikolatalı maske sayesinde sağlıklı, ışıltılı ve kusursuz bir cilde sahip olabilirsiniz.

Malzemeler

2 adet bitter çikolata

2-3 bardak süt

1 çay kaşığı deniz tuzu

3 yemek kaşığı kahverengi şeker

Hazırlanışı:

Çikolata çubuklarını eritin ve süt, şeker ve tuzu ekleyip iyice karıştırın. Soğuması için bekleyin. Yüzünüze maskeyi uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayabilirsiniz. Bu işlemi haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.



