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Kadın - Aile Yüz maskesi bitter çikolatalı
Kadın - Aile

Yüz maskesi bitter çikolatalı

Çikolata, antioksidan ve flavonoid bakımından oldukça zengindir.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 22:08:00 - 2021-09-28 22:09:36
Yüz maskesi bitter çikolatalı

Çikolata, antioksidan ve flavonoid bakımından oldukça zengindir. Çikolatanın başlangıç ​​malzemesi olan kakao, yüksek antioksidan içerdiği için kırışıklıkları azaltır, kolajen üretimini artırır ve aynı zamanda yaşlanma belirtilerini yavaşlatır. Çikolatalı maske sayesinde sağlıklı, ışıltılı ve kusursuz bir cilde sahip olabilirsiniz.

Malzemeler

  • 2 adet bitter çikolata
  • 2-3 bardak süt 
  • 1 çay kaşığı deniz tuzu 
  • 3 yemek kaşığı kahverengi şeker

Hazırlanışı: 

Çikolata çubuklarını eritin ve süt, şeker ve tuzu ekleyip iyice karıştırın. Soğuması için bekleyin. Yüzünüze maskeyi uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayabilirsiniz. Bu işlemi haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.


 

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