Yüz maskesi bitter çikolatalı
Çikolata, antioksidan ve flavonoid bakımından oldukça zengindir.
Çikolata, antioksidan ve flavonoid bakımından oldukça zengindir. Çikolatanın başlangıç malzemesi olan kakao, yüksek antioksidan içerdiği için kırışıklıkları azaltır, kolajen üretimini artırır ve aynı zamanda yaşlanma belirtilerini yavaşlatır. Çikolatalı maske sayesinde sağlıklı, ışıltılı ve kusursuz bir cilde sahip olabilirsiniz.
Malzemeler
- 2 adet bitter çikolata
- 2-3 bardak süt
- 1 çay kaşığı deniz tuzu
- 3 yemek kaşığı kahverengi şeker
Hazırlanışı:
Çikolata çubuklarını eritin ve süt, şeker ve tuzu ekleyip iyice karıştırın. Soğuması için bekleyin. Yüzünüze maskeyi uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayabilirsiniz. Bu işlemi haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.