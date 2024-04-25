Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiriyor: 5 yıl erken emeklilik fırsatı!

Yüz binlerce vatandaşı doğrudan etkileyecek yeni bir emeklilik düzenlemesi gündemde. Düzenlemeye göre prim gün sayısı 9000'den 7200' düşürülüyor. Bu düzenleme ile birlikte bireylerin erken emeklilik imkanları genişletiliyor. Erken yaşta emeklilik için yeni bir fırsat doğacak. 5 yıl erken emeklilik mümkün olacak. İşte erken emekliliğin şartları...

Yeni düzenleme Bağ-Kur ve SSK'ya bağlı çalışanlar için büyük fırsat getiriyor. Düzenleme 9000 olan prim gününü 7200'e düşürerel emekli olunabilmesi için minimum gereken prim gün sayısına düşürüyor ve erken emekliliği mümkün kılıyor.

DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR

Yeni düzenleme, Bağ-Kur'lu esnaflar başta olmak üzere, çeşitli sektörlerden yaklaşık 1 milyon sigortalıyı etkiliyor. Ayrıca, reformun vergilendirme ve esnaflık koşullarına dair bazı düzenlemeler de içerdiği görülüyor.

YENİ DÜZENLEMEDEN KİMLER FAYDALANIYOR?

7200 prim günü düzenlemesinden, 1999 ile 2008 arasında sigortalı olan Bağ-Kur'lu erkek ve kadınlar yararlanabilecek. Aynı zamanda, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için de benzer kolaylıklar getirilmiş olup, yaş sınırı koşulları da dikkate alınacak.

Bağ-Kur sigortası olanlar için belirlenen 9 bin gün emeklilik şartı, hem kadınlar hem erkekler için yeni bir düzenlemeyle 7200 güne indiriliyor. Bu düzenleme, yeterli prim gününe sahip olan herkesin, belirlenen yaş sınırını beklemesi şartıyla, erken emekliliğe adım atmasını sağlayacak.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında olan ve henüz 9 bin günü tamamlamamış Bağ-Kur'lular, yasa düzenlemesi sonrasında 7200 prim gününe ulaştıklarında, daha hızlı bir şekilde emeklilik şansı yakalayacaklar. Bu, birçok vatandaş için erken emeklilik imkanı anlamına geliyor ve sosyal güvenlik sisteminde önemli bir rahatlama sağlayabilir.