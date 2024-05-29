Yüz binlerce izlenme aldı! Sosyal medyayı sallayan İcardi ve Ali Koç videosu
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Mauro Icardi kutlamalara damga vurmuştu. Kutlamalarda üzerinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adının yazılı olduğu formayı giyen Icardi, Ali Koç ile ilgili paylaşımda da bulununca sosyal medyada yapılan Ali Koç ve İcardi videosu yüz binlerce izlenme aldı.
Süper Lig'de rekor kırarak 102 puanla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da zaferin mimarlarından Mauro Icardi, kutlamaların da en dikkat çeken ismi olmuştu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulunan Arjantinli golcü, yaptığı son paylaşımdan sonra İcardi ve Ali Koç video montajları gelmeye başladı.
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