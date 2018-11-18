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Yüz binlerce insan sokağa döküldü, Fransa karıştı: 1 ölü, 227 yaralı!

Fransa'da akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edildi. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, gösterilere yaklaşık 283 bin kişinin katıldığını ve çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 227 kişinin yaralandığını açıkladı

18 Kasım 2018 Pazar 00:42
Yüz binlerce insan sokağa döküldü, Fransa karıştı: 1 ölü, 227 yaralı!

Birçok sendikanın çağrısıyla ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, hükümetin akaryakıta ek vergi koymasına tepki gösterildi. "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, Paris'in farklı noktalarında gösteri düzenlendi.

Orantısız müdahale yapıldı

Polis, Porte Maillot ve Bastille Meydanı ile Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan göstericileri dağıtmaya çalıştı. Zaman zaman gerginlik yaşanan gösteride polis, eylemcilere, göz yaşartıcı gaz ve cop kullanarak müdahale etti.

"Macron istifa" sloganları atıldı

Öte yandan Elysee Sarayı'nın çevresine gelen yaklaşık 1200 kişi, "Macron istifa" sloganı attı.

Göstericiler, daha sonra Saray'a girmek için güvenlik bariyerlerini aşmaya çalıştı ancak polis göz yaşartıcı gaz kullanarak protestocuları engelledi.

Yüzlerce caddede blokaj eylemi

Eylemciler, ülke genelinde yüzlerce cadde ve yollarda blokaj eylemi düzenledi.

Gösterilerde eylemciler ile araç sahipleri arasında gergin anların yaşandığı kaydedildi. Polis, Valenciennes'de kapatılan A2 otoyolunun açılması için göstericilere müdahale etti.

1 kişi hayatını kaybederken 227 kişi yaralandı

Olayların ardından yazılı açıklama yaparak, ülke genelinde 2 binden fazla noktada düzenlenen gösterilere yaklaşık 244 bin kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 106 kişinin yaralandığını ve 38 kişinin gözaltına alındığını açıklayan İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ikinci bir yazılı açıklama yaparak, son rakamları paylaştı.

 Castaner, gösterilere yaklaşık 283 bin kişinin katıldığını belirterek, olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 227 kişinin yaralandığını ve 73 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Çok sayıda muhalif milletvekilinin de gösterilere destek verdiği ifade edildi.

Fransa'da son dönemde hükümetin reform politikalarına karşı grev ve gösteriler arttı. Özellikle mayıs ve haziranda ülke geneline yayılan grev ve gösterilere milyonlarca kişi katılmıştı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 00:42
  1. Fransa
  2. Sarı yelekliler
  3. Paris
  4. İçişleri Bakanı Christophe Castaner

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