Yüz binlerce çalışana 1.108 TL ikramiye verilecek! 2021 Ocak taşeron tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye ödemeleri yapılıyor. Kamu işçilerine ek ödeme olarak da bilinen tediye ödemelerinin tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. 2021'de tediyenin ilk yarısı ocak, ikinci yarısı ise mayıs ayında yapılacak. Peki, 2021 Ocak ayı taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

2021 taşeron tediye ödemeleri ne zaman?

İşçilere her yıl 52 günlük verilen ikramiyenin 26 günlük tutarı yılın ilk yarısında ödeniyor. 2021 1. tediye ödemeleri 29 Ocak'ta, 2. tediye ödemeleri ise 11 Mayıs'ta yapılacak. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor.

2021 tediye ödemeleri ne kadar?

İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası bu ay yatırılacak.

Kim, ne kadar alacak?

Takvim Gazetesi'nden Faruk Erdem, son yazısında kamu işçilerine yapılan tediye tutarlarını kaleme aldı.

İlave tediye nedir?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

Kimler tediye ödemesi alabilir?

52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

* Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

* Kamu iktisadi teşekkülleri,

* Genel ve katma bütçeli kurumlar,

* Özel bütçeli idareler,

* Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.