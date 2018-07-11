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Yuvaya dönen İlhan Mansız'dan ilk açıklama

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen Guti Hernandez ve İlhan Mansız açıklamalarda bulundu.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 20:37
Yuvaya dönen İlhan Mansız'dan ilk açıklama

Beşiktaş, Guti Hernandez ve İlhan Mansız'ın yeni yardımcı antrenörler olduğunu açıkladı.

Beşiktaş, sosyal medya hesabından iki antrenörünün fotoğrafını koyarak, "Yeni başarılar, yeni zaferler, yeni kupalar için. Beşiktaş'a yeniden hoş geldiniz." dedi.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Guti ve İlhan Mansız, siyah-beyazlıların antrenmanı sonrası basına açıklamalarda bulundu. 

Şenol Güneş, açıklamalarında Guti ve İlhan Mansız'a teşekkür etti ve, ''Eski futbolcularımız, yeni antrenör arkadaşlarımız. Her ikisinin marka değerini iyi biliyoruz. Beşiktaş'a katkı yapmak için bizimle beraber olacaklar. Her ikisine de hayırlı olsun, hoşgeldiniz diyorum.'' dedi. 

"ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM"

Guti ise büyük bir hoca ile çalışacağını dile getirerek Şenol Güneş'ten çok şey öğreneceğini söyledi ve, "Çok mutluyum. Kulüp bana bir şans daha verdi. Bir daha burada olmaktan mutluyum. Büyük bir hocayla çalışacağım. Farkındayım. Ondan çok şeyler öğrenip kulübe yardımcı olacağım." dedi.

YUVAMA GERİ DÖNDÜM

Beşiktaş'ın eski golcüsü ve yeni antrenörlerinden İlhan Mansız ise, "Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Yuvama geri döndüm. Şenol Hoca'ya çok teşekkür ederim. Dünya Kupası'nda Şenol Hoca ile birlikte çalıştık. Ondan çok şey öğreneceğim. Guti de 4 sene Real Madrid'de görev yapmış. Guti'den de çok şey öğreneceğim." dedi. 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 20:37
  1. Beşiktaş
  2. İlhan Mansız
  3. Guti

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