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Yerel

Yuvasından düşen yavru karganın imdadına itfaiye yetişti

Yuvasından düşen yavru karganın imdadına itfaiye erleri yetişti, yavru vinç yardımı ile tekrar yuvasına konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 17:46:31 -
Yuvasından düşen yavru karganın imdadına itfaiye yetişti

Yuvasından düşen yavru karganın imdadına itfaiye erleri yetişti, yavru vinç yardımı ile tekrar yuvasına konuldu.


Sivas’ta bir karga yavrusu, Atatürk Caddesi üzerinde bir ağacın dalla arasında bulunan yuvasından düştü. Durumu gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine giden Sivas belediyesi itfaiye ekipleri yavruyu vinç yardımı ile tekrar yuvasına yerleştirdi. Bu anlat vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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