Yuvalama nasıl yapılır? Yuvalama çorbası tarifi

Yuvalama çorba kategorisinde olsa da aslında bir çeşit yemektir. Yapımı zahmetli olmasının yanı sıra oldukça lezzetlidir. Yuvalama yapmak isteyen kişiler, yuvalamanın nasıl yapıldığını merak etmekte. İşte merak edilen haberin devamı…

Yuvalama malzemeleri nelerdir?

Yarım kilo kuşbaşı

Yarım kilo kıyma

1 su bardağı nohut (Akşamdan ıslatılmış)

1 su bardağı ince bulgur

Yarım kilo süzme yoğurt

1 adet yumurta

2 kaşık un

Tuz, karabiber, nane

Sıvı yağ

Yuvalama nasıl yapılır?

1. Aksamdan ıslatılmış nohutu kuşbaşı ile haşlayın.

2. Ayrı bi kapta kıyma, bulgur, tuz, karabiberi katarak iyice yoğurun.

3. Sonra unu ekleyip tekrar yoğurun.

4. Küçük küçük parçalara bölüp yuvarlayın. ( Ellerinize yapışması durumunda elinizi yağlayabilirsiniz. Yuvarladıklarınızı bir kevgir içerisine koyun. )

5. Kevgirdeki yuvarlamaları buharda pişirmeniz gerekecek. Bu yüzden tencereye suyu koyup kaynatın. Kevgiri tencerenin üzerine koyarak buhar ile pişmesini sağlayabilirisiniz. )

6. Ayrı bir tencerede süzme yoğurdu, yumurtayı ve unu ekleyip 4 su bardağı su ile karıştırın. (Yoğurdun kesilmemesi için sürekli karıştırmanız lazım. )

7. Kaynadıktan sonra haşlanmış eti, nohutu ve yuvalamarı ilave ederek biraz daha kaynatın.

8. Ayrı bir kapta sıvı yağı kızdırıp üzerine nane ekleyin.

9. Yaktığımız naneyi tencereye yavaşça dökelim.

Afiyet olsun…