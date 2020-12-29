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Ekonomi Yusufeli’nde yükseklik 265 metreye ulaştı
Ekonomi

Yusufeli’nde yükseklik 265 metreye ulaştı

Artvin’de yapımı tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde dünyanın üçüncü, Türkiye’nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES’te 265 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 09:25:00 -
Yusufeli’nde yükseklik 265 metreye ulaştı

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES Projesi’nde Baraj Gövde Betonu dökülmesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 4 milyon metreküp beton dökülmesi planlanan gövde inşaatında bugüne kadar 3 milyon 832 bin 263 metreküp beton kullanıldığı aktarıldı. Artvin’in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve temelden 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nın, 558 megavatlık kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreteceği kaydedildi.

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