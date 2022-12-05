Yusufeli'nde su seviyesi 36 metreye yükseldi

Türkiye'nin en büyük iskan projesi yükselmeye devam ediyor.

Temeli 26 Şubat 2013'te atılan Yusufeli Barajı'nın kapakları, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kapatılarak hizmete girdi.

Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı, 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5’inci en yüksek barajı oldu.

Türkiye ekonomisine katkısı ve sağlayacağı faydaların yanında devasa gövdesi ve yüksekliğiyle birçok rekorun da sahibi olan baraj, 22 Kasım’da su tutmaya başladı.

Öte yandan barajda su yüksekliğinin 36 metreye ulaşmasıyla yollar, köprüler ve araziler su altında kalırken, boşaltılan 7 köy ve ilçe merkezi için geri sayım başladı.

Yeni yerleşim yerine taşınan Yusufeli halkı, son kez görmeye geldiği su altında kalacak köylerinde kalan eşyalarını topluyor.

Su seviyesinin yükselmesi ile Artvin-Erzurum arasındaki eski kara yolu da sular altında kaldı. Güvenlik gerekçesiyle eski yol, ilçe merkezine yakın noktadan toprak dökülerek kapatıldı.