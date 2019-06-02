Yusufeli’nde oy verme işlemi bitti sandıklar açılmaya başladı Yüksek Seçim Kurulu (YKS) kararıyla iptal edilerek yenilenen Artvin’in Yusufeli ilçesinde oy kullanma işlemi tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YKS) kararıyla iptal edilerek yenilenen Artvin’in Yusufeli ilçesinde oy kullanma işlemi tamamlandı.

Sandıklar sayılmaya başladı. Sabah 08.00’de başlayan oy kullanma işlemi 17.00 itibariyle son buldu. 5 bin 219 seçmenin bulunduğu ilçede 20 sandıkta sayımlar başladı.

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