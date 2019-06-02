Yusufeli’nde oy verme işlemi bitti sandıklar açılmaya başladı
Yüksek Seçim Kurulu (YKS) kararıyla iptal edilerek yenilenen Artvin’in Yusufeli ilçesinde oy kullanma işlemi tamamlandı.02 Haziran 2019 Pazar 17:48
Yüksek Seçim Kurulu (YKS) kararıyla iptal edilerek yenilenen Artvin’in Yusufeli ilçesinde oy kullanma işlemi tamamlandı.
Sandıklar sayılmaya başladı. Sabah 08.00’de başlayan oy kullanma işlemi 17.00 itibariyle son buldu. 5 bin 219 seçmenin bulunduğu ilçede 20 sandıkta sayımlar başladı.
YORUM YAZ