Yusufeli'nde ev ve iş yerleri kamulaştırılan vatandaşlar geçici prefabrik konutlara taşınıyor

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde, baraj suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinin bağlantı yolları kapsamında yapımına başlanan viyadük inşaatı nedeniyle kamulaştırılan alandaki vatandaşlar, geçici prefabrik konutlara taşınıyor.

Çoruh Nehri üzerinde inşası devam eden, temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın da 3. en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı suları altında kalacak yeni yerleşim yerinin yapımı devam ediyor.



Yeni yerleşim yeri bağlantı yolu kapsamında, mevcut ilçe merkezinin üzerinden geçerek iki yakayı birleştirecek viyadüğün altında kalan ev ve iş yerleri kamulaştırıldı.

Kamulaştırılan bölgedeki konutlarda yaşayan vatandaşlar için DSİ 26. Bölge Müdürlüğünce Merkez Mahallesi Atölyeciler Caddesi'nde yaklaşık 90 prefabrik konut yapıldı.

Prefabrik konutları gezerek incelmelerde bulunan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, gazetecilere, baraj suları altında kalacak ilçenin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Aytekin, 21. yüzyılın en modern ilçesi olarak inşa edilen yeni Yusufeli yerleşim yerinin bağlantı yolunun mevcut ilçenin üzerinden geçen özel viyadükle sağlandığını belirterek, DSİ tarafından inşa edilen 690 metre uzunluğunda, 154 metre yüksekliğindeki viyadüğün yeni ilçeye girişi sağlayacağını anlattı.

Bu viyadüğün altında 10 esnaf, yaklaşık 10 depo, 60 konut, Yusufeli Orman İşletme Şefliği, Yusufeli Öğretmenevi gibi bazı kamu kurumlarına ait binalar ve lojmanların olduğunu ifade eden Aytekin, "Viyadüğün yeni yerleşim yeriyle eş zamanlı yapılabilmesi için, viyadüğün altındaki vatandaşlarımızın iskanları söz konusuydu. Konuyla ilgili 90 civarında prefabrik konut yapan DSİ Bölge Müdürlüğü, viyadüğün yapımı esnasında risk altında bulunacak bütün evleri prefabrik yapılara taşımaya başladı. Şu an itibarıyla bu taşınma yüzde 60 gerçekleşmiş durumda." diye konuştu.

- "Devletimiz dünkünden daha güzel mekanları inşa etme konusunda kararlı"

Aytekin, prefabrik konutlara yerleşenlerin büyük oranda durumlarından memnun olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu süreç insanlarımız için de bizim için de zor. Yıllardır dişinizden tırnağınızdan artırarak yaptığınız evlerinizden, bahçenizden çıkarak yapay yeni alanlara taşınıyorsunuz. Devletimiz bütün gücüyle sosyal devlet anlayışıyla dünkünden daha güzel mekanları inşa etme konusunda kararlı. Bunu burada gördük. İnsanlarımız memnun. Yeni yerleşim yerinin yapılmasıyla insanlarımız kalıcı konutlarına taşınmış olacak. Viyadüğün altındaki alanda bazı kamu kurumlarının lojmanları vardı. O lojmanlar da buraya taşındı. Lojmanlarda kalan vatandaşlarımızla birlikte bu sayı 90'ı buluyor."

Aytekin, geçici prefabrik konutların vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda 3+1 şeklinde 90 metrekare olarak inşa edildiğini bildirdi.

Geçici prefabrik konutlara taşınan Süleyman Sağır ise 11 yıl oturduğu evinden çıkarak buraya geldiğini belirterek, "Devletimiz bizler için geçici olarak burasını yapmış. Bazı eksikleri olsa da güzel olmuş. Sonuçta geçici konutlar bunlar. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Oturduğumuz evde kiracıydık. Şimdi burada geçici de olsa ev sahibi olduk ve kiradan kurtulduk." dedi.



