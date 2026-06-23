Kars’ta yaz ortasında beyaz örtü! Dolu sürücülere zor anlar yaşattı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kars-Selim karayolunda etkili olan şiddetli dolu yağışı, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.
Kars’ta bastıran dolu, Kars-Selim karayolunu kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler, araçlarını dolunun zararlarından koruyabilmek için yol kenarlarına park etti. Bazı sürücüler ise benzin istasyonlarına sığınarak yağışın etkisinin azalmasını bekledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer vatandaşların dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.