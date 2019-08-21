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Yusufeli’de 7 köy yeniden inşa edilecek

Artvin’de Yusufeli Barajı nedeniyle sular alında kalacak olan Yusufeli ilçesinde yeni yerleşim yerinin ardından 3 köyde altyapı çalışmaları başladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:54
Yusufeli’de 7 köy yeniden inşa edilecek

Artvin’de Yusufeli Barajı nedeniyle sular alında kalacak olan Yusufeli ilçesinde yeni yerleşim yerinin ardından 3 köyde altyapı çalışmaları başladı.


İnşaatı tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek ve dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı ve HES inşaatı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin yanı sıra 7 köy yeniden inşa edilecek. Yusufeli’nin yeni yerleşim yerinde yapılaşma hızla ilerlerken, sular altında kalacak olan Çevreli, Tekkale ve İşhan, Yeniköy, Irmakyanı, Meşeli, Çeltikdüzü köyleri yeniden inşa edilecek. Bu köylerden Çevreli, Tekkale, İşhan köylerinin yeni yerleşim yerlerinin alt yapı çalışmaları DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından başladı.


DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce inşa edilen Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim yeri ve köylerin yeniden yerleşim yerleri altyapı çalışmaları inşaatında çalışmalar devam ediyor. Bu ihale kapsamında 3 adet köyün (Çevreli, Tekkale, İşhan) yeni köy yerleşim yerinin altyapı çalışmaları ile yeni ilçe merkezinin altyapı kalemleri yapılacaktır. Bugüne kadar 2 milyon metreküp civarında kazı, 80 metre taş duvar ve batardo 11 ve batardo 12’nin topuk imalatları tamamlanmıştır. Ada kazıları, taş duvar, batardolarınpalye çalışmaları ve altyapı uygulama proje işlerine devam edilmektedir. İşin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 25 seviyesindedir” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:54
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