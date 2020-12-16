Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

ARTVİN (AA) - Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde, tamamlandığında sınıfında Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerindeki çalışmalar hızla ilerliyor.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin, Artvin'de yaptığı yatırımlarla Çoruh Nehri'ne altın gerdanlıklar takmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya, kara yolları ve köy yollarını yeniden inşa etmeye, tarihi eserleri korumaya, enerji ve telefon hatlarını yenilemeye, gölet ve sulama işleri de yapmaya devam ettiği belirtildi.

Tamamlandığında sınıfında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın göl sahasında kalacak ilçe merkezinin, yeni yerleşim yerinde modern bir ilçe olarak inşa edildiği anımsatılan açıklamada, yeni yerleşim yerindeki altyapı çalışmalarının DSİ tarafından yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, 1 Temmuz 2015'te başlanan altyapı çalışmalarında 10 Aralık 2018'e kadar 2 işin tamamlandığı ifade edilerek, tamamlanan işler kapsamında toplam 16 milyon 775 bin metreküp kazı ve 9 milyon 900 bin metreküp dolgu yapılarak 1424 dekar alanın elde edildiği kaydedildi.

İhalesi 14 Kasım 2018'de yapılan Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim yeri ve köylerin yeniden yerleşim yerleri altyapı çalışmaları işine 27 Kasım 2018'de başlandığı belirtilen açıklamada, proje kapsamında Çevreli, Tekkale ve İşhan yeni köy yerleşim yerinin altyapı çalışmaları ve yeni ilçenin atık su, yağmur suyu, elektrik hatları, destekleme, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, toprak taşınması, sulama sistemi, dere ıslahı gibi işlerinin yapılacağı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yusufeli yeni yerleşim yeri 3. bölgede altyapı şebeke hatlarının tamamlandığını kaydederek, şöyle devam etti:

"1. bölgede atık su ve yağmur suyu kollektör hatların imalatına başlanılmıştır. İşin fiziksel geçekleşmesi yüzde 78 seviyesinde olup yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. 19 Haziran 2020'de ihalesi yapılan Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim yeri ve köylerin yeniden yerleşim yerleri altyapı çalışmaları 2. kısım işine 4 Ağustos 2020'de başlanılmış olup proje kapsamında Yeniköy, Irmakyanı, Çeltikdüzü ve Meşecik köylerinin yerleşim yerleri ile yeni Yusufeli ilçesinin elektrik (ag-og), Telekom, aydınlatma işleri yapılacaktır. Yeniköy köyünün yeni yerleşim yerinin ulaşım yolunda çalışmalar devam etmektedir. İşin fiziksel geçekleşmesi yüzde 5 seviyesindedir."

Yıldız, yeni Yusufeli ilçesinin imar planına göre 3 bölgede inşa edildiğini anımsatarak, DSİ tarafından altyapısı tamamlanan bölgelerin TOKİ'ye teslim edildiğini ve TOKİ'nin de üst yapı çalışmalarını yaptığını aktardı.



