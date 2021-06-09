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Ekonomi Yusufeli Barajı gövde inşaatı çalışmaları tamamlandı
Ekonomi

Yusufeli Barajı gövde inşaatı çalışmaları tamamlandı

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nın gövde inşaatı tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 10:29:00 -
Yusufeli Barajı gövde inşaatı çalışmaları tamamlandı

Türkiye’nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatında 4 milyon 61 bin metreküp beton hacmine ulaşıldı. Pojede gövde inşaatı tamamlanırken enerji kırıcı havuzu, kuyruk suyu barajı beton imalatları ve elektromekanik teçhizat işleri devam ediyor. Öte yandan, nehir tarama çalışmalarına da başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde, 26 Şubat 2013’te video konferansla katıldığı törenle temelini attığı Yusufeli Barajı’nda, yıl sonunda su tutulması planlanıyor.

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