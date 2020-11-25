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Gündem Yusufeli Barajı 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın üçüncü barajı olacak!
Gündem

Yusufeli Barajı 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın üçüncü barajı olacak!

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden yüksekliği 275 metre olacak Yusufeli Barajı, 2021'de tamamlanacak. Bitmesine 25 metre kalan Yusufeli Barajı Türkiye'nin en yüksek dünyanın da üçüncü barajı olacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 18:10:00 -

Tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nın gövde yüksekliği 250 metreye ulaşırken, gövdesinin tamamlanmasına 25 metre kaldı. Barajın gövde çalışması 0’dan 250 metreye yükselişi time-lapse tekniğiyle görüntülendi.

Bitmesine 25 metre kaldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak. Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 250 metreye ulaşırken, gövde yüksekliğinin tamamlanmasına 25 metre kaldı. Yüklenici firma tarafından, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü kontöründe Baraj inşaatı dört mevsim, 24 saat devam ediyor. DSİ 26. Bölge Müdürlüğü gövde beton çalışmanın sıfırdan 250 metreye gelen süreyi "time lapse” tekniğiyle görüntüledi.

2021'de tamamlanacak

Yayınlanan görüntülerde, yaz kış, gece gündüz, yağmur çamur demeden yapılan çalışma hızlandırılmış şekilde aktarıldı. 2021 yılında bitmesi planlanan gövde beton çalışmasında bugün itibariyle 3 Milyon 756 bin metreküp seviyesinde beton döküldü.

Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor.

Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

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