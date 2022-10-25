Yusuf Ziya Özcan niye susuyor!

Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Başörtü yasağını ben kaldırdım” sözlerini hatırlatarak Yusuf Ziya Özcan'a bu konuda neden açıklama yapmadığını sordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2008 yılında dönemin YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan hakkında başörtülü öğrencilerin okula girebileceklerine ilişkin genelge yayınladığı için suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatan Karahasanoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu, nasıl oldu da şimdi, “başörtü yasağını kaldıran” adam oldu? Yusuf Ziya Özcan, Kılıçdaroğlu tarafından şahit gösterildiğine göre.. Yusuf Ziya Özcan çıkıp, konuşmalı.." dedi.



İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;

Başörtü yasağını ben kaldırdım diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun şahidi Yusuf Ziya Özcan’ın, bu konuda ne dediğini merak ettiğim için, sosyal medya hesabına girdim.

Ne ile karşılaştım?

Başörtü yasakçısı Filiz Saraç’ın 1 nolu baro başkanlığına seçilmesi sebebi ile, Ahmet Davutoğlu’nun tebrik mesajı ile karşılaştım.

Merak ettim.

Muhafazakar avukatların üye olduğu İstanbul 2 nolu baro, bir hafta önce seçim yapıp başkan seçtiğinde, Davutoğlu tebrik etmiş mi diye..

Etmemiş..

Eee..

CHP ile yatan, ne kalkar?

Biz söylemeyelim..

Çünkü Haydar Baş’tan sonra.

“Benim hayatım CHP ile mücadelede geçti. sen ne diyorsun” kükremesi ile tanıdığım Ahmet Davutoğlu, karşımıza çıkıp, “Kemal abime laf ettirmem. O bir seyyid. O bir hafız..” diye bizlere saldırıya geçebilir.

Nasıl ilkesiz bir siyaset, nasıl yanar döner bir tavır, görüyor musunuz..

Başörtü yasakçısını tebrik ediyor..

Ömrünü başörtü yasağını serbest bıraktırmak için geçiren aynı konumdaki diğer avukatı tebrik etmiyor..

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