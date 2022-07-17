Yusuf Yazıcı'nın yeni takımını açıkladılar

Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'da gösterdiği performansla bir anda transferin gözdesi haline geldi. Lille'de kadroda düşünülmeyen milli futbolcumuzun adı son olarak İngiltere Premier Lig ekipleriyle anılmıştı. Yusuf Yazıcı transferinde Trabzonspor 'u da ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Yusuf Yazıcı'nın bonservisi için CSKA Moskova ile Lille uzun süre temaslarda bulunmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Oyuncunun menajeri, Fulham ve Nottingham Forest ile temasta olduklarını dile getirmişti ancak Yusuf Yazıcı'nın en ciddi talibinin bambaşka bir takım olduğu ortaya çıktı.

Akşam'ın, İtalyan basınından aktardığı habere göre Yusuf Yazıcı yeni sezonda Serie A forması giymeye hazırlanıyor. Çizme'de birçok site milli futbolcumuzun Salernitana'ya transfer olacağını geçmeye başladı.

Habere göre İtalyan ekibinin sportif direktörü Morgan De Sanctis, Yusuf Yazıcı transferi için Lille ile temaslarını sürdürüyor. Akşam'ın haberine göre transferin bonservisle mi yoksa kiralama yöntemiyle mi gerçekleşeceğine dair bir bilgi geçilmezken, anlaşmanın yakın olduğu belirtiliyor.

Lille'in Yusuf Yazıcı'yı bonservisiyle göndermek istediği bilinirken, Salernitana'nın milli futbolcumuzun bonservisini alması halinde Trabzonspor da pay alacak. Hatırlanacağı üzere Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı 17,5 milyon euroya Fransız ekibine satmış ve sözleşmeye sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi eklemişti.