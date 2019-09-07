Yusuf Yazıcı’nın kaşı açıldı Andorra maçında yüzüne arka arkaya aldığı darbeler sonucu Yusuf Yazıcı’nın kaşı açıldı.

Andorra maçında yüzüne arka arkaya aldığı darbeler sonucu Yusuf Yazıcı’nın kaşı açıldı. Saha kenarında kaşına pens atılan Yazıcı, mücadeleye sargı ile devam etti.

Tükiye-Andorra maçına 11’de başlayan Yusuf Yazıcı, ilk yarıda yüzüne arka arakaya darbeler aldı. Yüzüne aldığı üçüncü darbede kaşı açılan milli yıldız, 24. dakikada saha kenarına gelerek kaşına pens atıldı. Yazıcı mücadeleye kaşında sargı ile devam etti.

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