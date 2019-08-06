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Yusuf Yazıcı’dan Trabzonspor taraftarına teşekkür mesajı

Fransa’nın Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor taraftarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile teşekkür etti.

06 Ağustos 2019 Salı 13:22
Yusuf Yazıcı’dan Trabzonspor taraftarına teşekkür mesajı

Fransa’nın Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor taraftarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile teşekkür etti.


Önceki gün Trabzon Havalimanı’nda çok sayıda bordo-mavili taraftarın Fransa’ya yolcu ettiği Yusuf Yazıcı, Fransa’nın Lille kulübü ile anlaştı. Bu anlaşmanın ardından Trabzonspor taraftarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile teşekkür eden Yazıcı, “Şehrimin dar sokaklarında oynadığım mahalle maçlarıyla başlayan, Avni Aker’e attığım adımla büyüyen, Ay Yıldızlı formaya uzanan bu öyküde yeni bir sayfa açılıyor. Şimdi Fransa’dayım yeni bir yola çıkıyorum. Benimle ilgili düşüncelerini paylaşan, kendimi değerli ve özel hissetmemi sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Bu paylaşımların ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü 8 yaşında kapısından girdiğim bu kulübün neyi ifade ettiğini, küçücük bir çocuğun o forma için ne hayaller kurduğunu biliyorum. Evimde, köyümde, mahallemde her anımda, her sohbetimde yeri olan Trabzonspor’un, taraftarları için, bizim için ne anlama geldiğini biliyorum. Erdoğdu’daki evimizden Trabzon’a doğru baktığımda hep hayal ederdim ve hayallerime kavuştum. Şimdi tribünlerinde sevindiğim, altyapısından yetiştiğim, kaptanlık bandını taktığım kulübümün, Trabzonspor forması hayali kuran küçük kardeşlerimizin bana yeni bir görev verdiğini düşünüyorum” dedi.


Trabzonlu çocuklara örnek olmak istediğini belirten Yazıcı, “Kulübümü, şehrimi Avrupa’da temsil etmek, benden sonra gelecek kardeşlerime Trabzon’da doğmuş, yetişmiş birinin Avrupa’da mücadele edebileceğini göstermek, Boztepe’de, Erdoğdu’da, Faroz’da, Çaykara’da, Yavuz Selim stadında ya da başka bir sahada top oynayan Trabzonlu çocuklara yapabileceklerine inanmaları için örnek olmak istiyorum. Yaşadığım her anın değerini bildiğim ve formasını giydiğim için her en şükrettiğim Trabzonspor’a, bugüne kadar her zorlukta yanımda olan babam, annem, ağabeyim, kardeşim, dostlarım ve yakınlarım başta olmak üzere başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, taraftarımıza, takım arkadaşlarıma, kulüp emekçilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu yeni serüvende hepinizin yanımda olacağını ve gücümün desteğiniz olacağını biliyorum. Sevgi ve saygılarımla” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:22
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