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Spor Yusuf Yazıcı resmen CSKA Moskova'da!
Spor

Yusuf Yazıcı resmen CSKA Moskova'da!

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'ya kiralandı. Kariyerine Fransa'nın Lille takımında devam eden Yusuf'un satın alma opsiyonu 12 milyon euro olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 14:37:00 -
Yusuf Yazıcı resmen CSKA Moskova'da!

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'ya kiralandı. Kariyerine Fransa'nın Lille takımında devam eden Yusuf'un satın alma opsiyonu 12 milyon euro olarak belirlendi.

Günlerdir konuşulan Yusuf Yazıcı-CSKA Moskova transferi kesinlik kazandı. 24 yaşındaki milli futbolcu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte Rus ekibine kiralandı. Yusuf Yazıcı'nın satın alma opsiyonunun ise 12 milyon euro olduğu ifade edildi.

Kariyerine Trabzonspor altyapısında başlayan milli yıldız, 2019'da Fransız ekibi Lille'in yolunu tutmuştu. Lille formasıyla toplamda 89 karşılaşmada görev alan Yusuf Yazıcı, 16 gole imzasını atarken 10 da asist yaptı.

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