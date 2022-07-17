Yusuf Yazıcı kaç yaşında? Yusuf Yazıcı hangi takımla anlaştı?
Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu. Futbolseverler ise Yusuf Yazıcı'nın hangi takımda oynayacağını, genç futbolcunun yaşını ve kariyerini araştırıyor. Peki, Yusuf Yazıcı kimdir?
Geride bıraktığımız sezon CSKA Moskova'da kiralılık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı'nin Serie A'ya yakın olduğu ileri sürüldü. Akşam'ın İtalyan basınına dayandırdığı haberde Yusuf Yazıcı'nın Salernitana'da forma giyeceği belirtildi. Lille'in Yusuf Yazıcı'yı bonservisiyle göndermek istediği bilinirken, Salernitana'nın milli futbolcumuzun bonservisini alması halinde Trabzonspor da pay alacak. Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı 17,5 milyon euroya Fransız ekibine satmış ve sözleşmeye sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi eklemişti.
Yusuf Yazıcı kaç yaşında?
usuf Yazıcı 29 Ocak 1997'de Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzonspor alt yapısında futbol hayatına başlayan Yusuf Yazıcı, sırasıyla Trabzonspor U16, U17, 19, 21 takımlarında forma giydi. 8 Mayıs 2016 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk kez bordo mavi formayla golle tanışan Yusuf Yazıcı o gün 11. ve 57. dakikalarda attığı golle Trabzonspor formasıyla ilk gollerini kaydetti.
Bordo-mavili forma altında 100 maça çıkan Yusuf Yazıcı 22 gol atıp 21 asist yaptı.
Yusuf Yazıcı 2019-2020 sezonunun başında Trabzonspor'dan Lille'ye transfer oldu.
Yusuf Yazıcı, 19 Ocak 2022'de CSKA Moskova'ya kiralandı. Yusuf, CSKA formasıyla 12 maça çıktı ve 8 kez ağları havalandırdı.