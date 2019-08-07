Yusuf Yazıcı için Erdoğan devreye girdi!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun daha önce Yazıcı’yı göndermek istememesine yönelik açıklamalarını hatırlatan Gökçe, “Bir bakanımız, Yusuf’u çağırarak ‘Kesinlikle gitme… Trabzonspor’un senden bekledikleri var. Bir yıl daha devam et, sonra gidersin. Ama bu sevdadan vazgeç!’ demiş. Sevginin ve samimiyetin sıcaklığına rağmen Yusuf’un kafası karışmış. Kişisel kariyer sorunlarının memleket meselesi haline gelmesinden tedirgin olmuş” dedi.

Ancak Yazıcı’nın daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’la iletişim kurduğunu öne süren Gökçe, “Yusuf, ‘Efendim’ demiş, ‘Kariyerime Avrupa’da devam etmek istiyorum. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak Lille kulübünde forma giymek istiyorum. Anlayışınıza sığınıyorum. Desteğinize ihtiyacım var’ Futboldan gelen en önemli siyasetçi ve devlet adamı Erdoğan, böyle bir kariyer planlamasına onay vermez mi? Gayet tabii, genç Yusuf’a anlayış gösterilmesini tavsiye edebilir” ifadelerini kullandı.

Yazıcı’yla ilgili iddiaları Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu’na sorduğunu belirten Gökçe, “Ağaoğlu, ‘Bu hikayenin yüzde sekseni doğru!’ dedi.

Pele'ye izin verilmemişti

Yusuf Yazıcı-Başkan Erdoğan ilişkisini Pele'nin yaşadıklarıyla örnekleyen Gökçe, şu ifadeleri kullandı:

60’lı yıllarda Brezilya hükümeti, efsane futbolcu Pele’yi “milli servet” ilan etmiş, yurt dışına transferini yasaklamıştı.